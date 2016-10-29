Поединок между непримиримыми давними соперниками - «Спартаком» и ЦСКА был прерван. Судья Алексей Николаев остановил игру из-за тумана на поле после того, как фанаты обеих команд зажгли на трибунах файеры.

Ранее сообщалось о массовых драках на станциях столичного метро, в ходе которых футбольные фанаты, похоже, только разминались. На трибунах стадиона в Тушино они устроили «пламенные беспорядки»: от горящих файеров дымом затянуло всю спортивную арену.

Фанаты бросали пиротехнику и на поле стадиона, в итоге игра во втором тайме стала невозможной. После того как файеры поугасли, матч возобновился.

Противостояние фанатов попало на видео.