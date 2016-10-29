В Карелии произошло массовое ДТП, пятеро погибших

Сегодня в Кондопожском районе Карелии на 487-м километре автомобильной дороги "Кола" произошло столкновение сразу трех автомобилей.

В результате ДТП погибли пять человек, а еще один попал в больницу. Как сообщается на официальном сайте МВД по республике, в ходе аварии погибли водитель и пассажир иномарки, а также водитель и два пассажира ВАЗ-2112. В настоящий момент один из пассажиров автомобиля Renault Sandero госпитализирован в Кондопожскую ЦРБ с тяжелыми травмами.

Люди, которые ехали в машине марки "Волга", не пострадали, уточнили в МВД. Отмечается также, что после столкновения иномарка загорелась.