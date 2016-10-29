Пассажир упал на рельсы в московском метро, на оранжевой ветке сбой

Утром в субботу, 29 октября, на Калужско-Рижской линии московского метро пассажир упал на рельсы.

В настоящий момент движение поездов от станции "Новоясеневская" до станции "Теплый Стан" остановлено, сообщает руководство метрополитена. Предполагается, что один из пассажиров упал прямо под прибывающий на платформу поезд.

Сейчас на месте аварии работают спасатели, которые извлекают человека из-под вагона. Нет никаких данных о состоянии пострадавшего. Ведутся работы для скорейшего восстановления планового движения поездов.