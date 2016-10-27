СРОЧНО
|21:17  Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч |20:33  Землетрясение в Италии попало на видео (ВИДЕО) |19:31  Владимир Путин: Провокации против НАТО недопустимы! |18:50  В стране выдался на редкость сладкий год |18:34  Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла |17:50  Путин предложил мировому сообществу план спасения Ближнего Востока |16:57  Россия подготовила доказательства нарушений США по Сирии для Совбеза ООН |15:51  СМИ: в Москве пропала дочь Анатолия Сердюкова |15:38  Освобождение Емельяненко опроверг его адвокат |15:04  Определились все участники турнира Tech-KREP FC: PRIME 4 |14:52  В Карачаево-Черкесии неизвестный расстрелял судью |13:04  На Урале 13 школьников пострадали от перцового баллончика |12:42  Травмированного Кличко в бою против Джошуа заменит Молина |12:07  Здание редакции петербургской газеты забросали “коктейлями молотова” |11:58  СМИ: Александр Емельяненко вышел на свободу по УДО |11:48  Песков: визит Путина в Крым - внутреннее дело России |10:25  Пятилетний ребенок скончался после того, как его мать отказалась от госпитализации |09:34  Сладостные цифры |09:16  Яромир Ягр – как пример для всех мужиков «кому за 40» |09:13  Бобровский в одном ряду с Третьяком и Яшиным |09:12  Хоккеистам нужны не только деньги, но и зрители |08:37  У Кости Дзю чуть не угнали автомобиль |08:25  Работа как волк |08:22  Кузнецова состригла косу, а Шарапова вылетела из рейтинга |08:21  МАССИМАльное ускорение |07:13  Керри: США и Европа сильнее сплотились на фоне агрессивной политики России |26.10 23:02  В Италии снова страшное землетрясение |26.10 22:31  Футбольные клубы "Рубин" и "Уфа" стали четвертьфиналистами Кубка России |26.10 20:52  Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал WTA |26.10 20:06  Эксперты: Венесуэла на грани госпереворота
Москва

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

Дочь Сердюкова сама вернулась домой

27 октября 2016, 22:14 [ «АН-Москва» ]

Дочь Сердюкова сама вернулась домой
globallookpress.com

Дочь экс-министра обороны Российской Федераци Анатолия Сердюкова, об исчезновении которой ранее сообщали "АН-онлайн", возвратилась сама в родной дом, рассказал журналистам источник из окружения Сердюкова.

Дочь экс-министра Наталья вернулась в квартиру на улице Рочдельская, к отцу и матери. Тринадцатилетняя девочка ушла из дома, потому что над ней издевались сокурсники (она учится в элитном колледже), передает «Лайф».

В бега Наташа пустилась вместе с шестнадцатилетней подругой Анной. Известно, что Наталья оставила родителям записку о том, что она ушла из дома, тогда как Анна написала, что отправилась познавать мир. Мир подруги познавали недолго, не помогли и прихваченные с собой теплые вещи и палатка. Переночевав на полу одного из подмосковных храмов, беглянки вернулись домой.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//

Apple презентовала новый ноутбук

Apple презентовала новый ноутбук

Обновление линейки ноутбуков от американского концерна Apple произошло впервые за четыре года. И годы не прошли даром: в новом MacBook с диагональю экранов 13 и 15 дюймов очень много новых решений.

//Общество

Владимир Путин сообщил, как уйдет на пенсию

Владимир Путин сообщил, как уйдет на пенсию

На международном Валдайском форуме зашла речь о том, как и когда Владимир Путин выйдет на пенсию и что он об этом думает. Путин на это заявил, что пока он еще не на пенсии, но ответит на вопрос честно…

//Экономика

Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла

Российская Госдума считает, что налог на вклады не имеет смысла

Глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что не считает введение налога на депозиты (банковские вклады) целесообразным. Моисеев прокомментировал заявление замминистра финансов.

//История

В Иерусалиме вскрыли гроб Иисуса Христа (ВИДЕО)

В Иерусалиме вскрыли гроб Иисуса Христа (ВИДЕО)

Главная задача исследователей – изучить первоначальный вид гробницы Иисуса, все работы проходят в рамках масштабных реставрационных работ в часовне над Гробом Господним. Все операции записывают на видео.

//Происшествия

Дочь Сердюкова сама вернулась домой

Дочь Сердюкова сама вернулась домой

Дочь экс-министра обороны Российской Федераци Анатолия Сердюкова, об исчезновении которой ранее сообщали "АН-онлайн", возвратилась сама в родной дом, рассказал журналистам источник из окружения Сердюкова.

//Культура

Умер актер Владимир Земляникин

Умер актер Владимир Земляникин

Артист, сыгравший Сережу Давыдова в картине "Дом, в котором я живу" (1957 год), Владимир Земляникин, умер 27 октября на 84-м году жизни. О кончине актера сообщила худрук театра "Современник" Евгения Кузнецова.

//Наука

Плесень в космосе станет смертельно опасной для людей

Плесень в космосе станет смертельно опасной для людей

Вездесущая на Земле плесень в космосе может оказаться смертельно опасной для космонавтов, выяснили ученые. Выросшие в космических условиях споры оказались опаснее для здоровья подопытных животных.

//Общество

Лолита Милявская заявила, что ее муж попал в секту

Лолита Милявская заявила, что ее муж попал в секту

Певица считает, что тренинговые центры, работающие по американским технологиям, являются диверсией. Они отдаляют людей от близких и зомбируют. В итоге все заканчивается плачевно, вплоть до самоубийства.

//Культура

Сергей Безруков: Отец заменил мне двор

Сергей Безруков: Отец заменил мне двор

Известный российский актер театра и кино Сергей Безруков рассказал «Аргументам недели» о своем отце, а также пояснил, почему ходил такой веселый в 1990-ые годы, когда страна разваливалась на глазах.

//В мире

Кувалдой по имени Дональда Трампа

Кувалдой по имени Дональда Трампа

Звезда американского олигарха Дональда Трампа на Аллее Славы в Голливуде подверглась третьему акту вандализма. После попыток разрисовать и огородить забором дело дошло до серьёзных повреждений кувалдой.

//Общество

Мэрия Москвы отказала в проведении "Русского марша"

Мэрия Москвы отказала в проведении "Русского марша"

Глава запрещенной в России организации «Русские» Дмитрий Демушкин получил 27 октября в московской мэрии отказ на проведение мероприятия националистов «Русский марш», - акция планировалось на 4 ноября.

//Новости ADWILE

//В мире

Alibaba подбирает для работы кота-менеджера

Alibaba подбирает для работы кота-менеджера

Известный китайский бренд, онлайн-магазин Alibaba объявил о вакансии «главного менеджера по продаже милоты». Упомянутая «милота» - это то\вары для кошек. Естественно, продавать «милоту» должен кот.

//Спорт

Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч

Новосибирский шахматист всем проиграл, но все равно получит 280 тысяч

В Новосибирске 27 октября прошли суперфинальные игры в рамках чемпионата России по шахматам. В суперфинале сошлись 12 гроссмейстеров. Главный приз турнира - миллион рублей и кроссовер Renault Kaptur.

//Общество

Минобороны РФ: Видеокадры авианалета в Идлибе смонтированы

Минобороны РФ: Видеокадры авианалета в Идлибе смонтированы

Российское Министерство обороны, изучив видеоролик, сделанный якобы во время авиационного удара в сирийском городе Идлиб, сделало официальное заявление, что он был смонтирован из десяти разных кусков.

//Сможем вместе

Социальные ролики «Арифметики добра» покажут на Фестивале Мультфильмов

Социальные ролики «Арифметики добра» покажут на Фестивале Мультфильмов

Впервые на Большом Фестивале Мультфильмов будут показаны анимационные фильмы благотворительного фонда.

//Происшествия

Землетрясение в Италии попало на видео (ВИДЕО)

Землетрясение в Италии попало на видео (ВИДЕО)

За двое суток Италия выдержала порядка двухсот подземных толчков мощностью 5,9, 5,4 и 4,6 балла. Эпицентр толчков находился в центральных регионах - Марке и Умбрии. Волнения почвы ощущались и в Риме.

//Общество

Украинский миллиардер и его дочь получили гражданство России

Украинский миллиардер и его дочь получили гражданство России

Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского миллиардера Эдуарда Шифрина и его 16-летней дочери в среду, 26 октября, - сообщает портал "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ".

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Метеорит приземлился в Бурятии

Метеорит приземлился в Бурятии

В Бурятии 25 октября, вероятнее всего, упал крупный болид, а не ракета. Об этом сообщает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев на своей странице в Фэйсбуке, - сообщает "Телеинформ".

//Сможем вместе

Программа «Лыжи Мечты» ищет инструкторов для особенных детей

Программа «Лыжи Мечты» ищет инструкторов для особенных детей

Всероссийская социальная инновационная программа терапевтического спорта «Лыжи Мечты» проведет инструкторские курсы в регионах России. Специалисты программы готовы делиться знаниями и приглашают подать заявки на обучение.

//История

Более полувека назад отношения с Финляндией чуть не оказались под угрозой

Более полувека назад отношения с Финляндией чуть не оказались под угрозой

Финляндия – наш традиционный добрый сосед. Так повелось с послевоенных времён, продолжается и ныне. Но 55 лет назад эти отношения чуть не оказались под угрозой. «Аргументы недели» вспоминают тот период.

//Авиа, ж/д транспорт

В московских аэропортах отменили 20 рейсов: ждут снегопада

В московских аэропортах отменили 20 рейсов: ждут снегопада

В Москве 27 октября синоптики предсказывают температуру +2 с мокрым снегом, из-за такой погоды и отменены ряд рейсов в столичных воздушных гаванях. В общей сложности на данное время отменены 20 авиарейсов.

//В мире

Порошенко уверен в возвращении Крыма и Донбасса

Порошенко уверен в возвращении Крыма и Донбасса

Украинские власти не оставляют надежды вернуть под свой контроль российский Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. С соответствующим заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.

//Политика

Владимир Путин: Провокации против НАТО недопустимы!

Владимир Путин: Провокации против НАТО недопустимы!

Президент России воспринял крайне негативно провокационные действия российской армии в отношении Североатлантического блока, которые могли привести к осложнениям и без того непростых отношений с США.

//Новости партнеров

//Экономика

В стране выдался на редкость сладкий год

В стране выдался на редкость сладкий год

По прогнозам, сбор сахарной свёклы в 2016 году превысит 45 млн тонн. Это второе место после сборов зерна, по валу больше картошки. «Аргументы недели» выяснили, что делать со свалившейся на РФ сахарной горой.

//Криминал

Увидеть Париж и обеднеть: туристов обокрали на полмиллиона евро

Увидеть Париж и обеднеть: туристов обокрали на полмиллиона евро

Настоящий Париж – это вам не рекламные проспекты: как только группа приезжих из Бахрейна в столице Франции позволила себе на минуточку отвлечься от багажа, она стала беднее на полмиллиона евро.

//Политика

Путин предложил мировому сообществу план спасения Ближнего Востока

Путин предложил мировому сообществу план спасения Ближнего Востока

План возрождения стран Ближнего Востока, предложенный президентом России, аналогичен известной системе Джорджа Маршалла по восстановлению стран, пострадавших от длительных конфликтов, сообщают СМИ.

//В мире

Евросоюз добавил в санкционный список по Сирии еще десять человек

Евросоюз добавил в санкционный список по Сирии еще десять человек

ЕС продолжает накладывать ограничения на тех, кого считает причастным к репрессиям в отношении сирийского народа. Сегодня список снова пополнился новыми именами. Всего же он включает уже 217 граждан Сирии.

//Общество

Вице-президент Amazon: Поддельные iPhone будут сняты с продажи

Вице-президент Amazon: Поддельные iPhone будут сняты с продажи

Вице-президент крупнейшей американской сети интернет-торговли Amazon пообещал не допускать к продаже поддельные смартфоны iPhone и другие контрафактные товары. Об этом Пол Мисенер заявил 27 октября.

//Культура

«Вечер бельканто» в Доме Музыки

«Вечер бельканто» в Доме Музыки

Маэстро Спиваков и Василий Ладюк 29 октября раскроют слушателям Дома музыки все тонкости подлинного искусства итальянского оперного пения. В этот вечер прозвучаи лучшие арии Верди, Россини, Беллини, Доницетти и Пуччини.

//Криминал

Мстительный бурят изнасиловал женщину, отомстив её собаке

Мстительный бурят изнасиловал женщину, отомстив её собаке

В республике Бурятия мужчина изнасиловал хозяйку собаки, которая напала на него по дороге домой. В данный момент преступник задержан, ведется следствие, - сообщает интернет-портал "Народные Новости".

//Наука

Ископаемого попугая впервые обнаружили на Байкале

Ископаемого попугая впервые обнаружили на Байкале

Палеонтологи нашли на острове Ольхон первого в Восточной Сибири ископаемого попугая. Птица жила на территории современного озера Байкал примерно 16-18 миллионов лет назад, - сообщает "Телеинформ".

//Политика

Россия подготовила доказательства нарушений США по Сирии для Совбеза ООН

Россия подготовила доказательства нарушений США по Сирии для Совбеза ООН

В документе содержатся цифры, факты и даты. По словам российского представителя, России надоело выслушивать обвинения о несоблюдении соглашений с Америкой по Сирии, и она решила доказать обратное.

//Общество

Хирург отказался извиняться перед Райкиным за резкое заявление

Хирург отказался извиняться перед Райкиным за резкое заявление

Скандал вокруг высказывания Константина Райкина о недопустимости цензуры в театре продолжается. Байкер Александр Залдостанов, раскритиковавший худрука театра «Сатирикон», отказался приносить ему извинения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры