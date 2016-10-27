Дочь экс-министра обороны Российской Федераци Анатолия Сердюкова, об исчезновении которой ранее сообщали "АН-онлайн", возвратилась сама в родной дом, рассказал журналистам источник из окружения Сердюкова.

Дочь экс-министра Наталья вернулась в квартиру на улице Рочдельская, к отцу и матери. Тринадцатилетняя девочка ушла из дома, потому что над ней издевались сокурсники (она учится в элитном колледже), передает «Лайф».

В бега Наташа пустилась вместе с шестнадцатилетней подругой Анной. Известно, что Наталья оставила родителям записку о том, что она ушла из дома, тогда как Анна написала, что отправилась познавать мир. Мир подруги познавали недолго, не помогли и прихваченные с собой теплые вещи и палатка. Переночевав на полу одного из подмосковных храмов, беглянки вернулись домой.