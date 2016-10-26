Анатолия Сердюкова опять сняли с должности

Скандально известный экс-министр Анатолий Сердюков опять уволен. Правда, теперь действительно по собственному желанию: нет времени на дела Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения.

Туда он был поставлен генеральным директором в ноябре 2013 года после громкой отставки с должности министра обороны. Предприятие давно находится на грани банкротства, и Сердюкову, к сожалению, не удалось исправить ситуацию. Впрочем, по словам сотрудников, в ФИИЦМ его почти не видели, особенно после назначения в «Ростех». Всеми делами занимался заместитель Александр Сухоруков, который теперь занял место гендиректора.

Единственным заметным деянием Сердюкова на посту руководителя стало бесплатное возвращение местному храму РПЦ строения площадью 700 квадратных метров, отнятого еще в 1917 году. Конечно, заниматься вертолётами в мощном и крупном «Ростехе» бывшему министру куда интересней.

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