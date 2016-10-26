В Крыму из-за коммунальной аварии замерзают люди

В Керчи (Республика Крым) из-за порыва труб теплосетей остались без отопления около 20 тысяч человек - жители более 1,7 тысячи домов в городе. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий аварии.

Сообщается, что порыв теплосетей произошел днем 26 октября в поселке Войково, который административно подчиняется Керчи, передают РИА Новости.

Известно, что авария произошла на магистральном трубопроводе сечением 30 см. Ремонтные бригады коммунальных служб приступили к ликвидации порыва.

Ранее «АН-Крым» сообщали о проверке на случай ЧП наличия в муниципалитетах резервных источников питания. Министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина констатировала, что во многих районах резервные источники питания существуют лишь по документам.