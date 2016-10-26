Актер Максим Дахненко срочно госпитализирован

Заслуженный артист Российской Федерации Максим Дахненко был экстренно доставлен в одну из московских больниц. Состояние артиста в настоящее время оценивается как тяжелое.

Дахненко почувствовал ухудшение самочувствия и в конце концов из-за сильных болей был вынужден вызвать сотрудников скорой помощи. Врачи диагностировали заболевание дыхательных путей. В данный момент артисту уже назначен курс лечения, однако его состояние все еще оценивается как тяжелое.

клинику был Ранее в другуюбыл доставлен известный российский сатирик Михаил Задорнов. Из-за плохого самочувствия артисту пришлось отменить часть концертов. Однако пока не уточняется, чем вызвано его недомогание.

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