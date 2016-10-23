Сатирик Михаил Задорнов госитализирован

Российский писатель и юморист Михаил Задорнов 22 октября был доставлен машиной скорой помощи в больницу, сообщают РИА Новости. В службе скорой помощи подтвердили, что вызов был в субботу вечером.

Ранее Михаил Задорнов вынужден был из-за недомогания отменить часть концертов. Об этом народный любимец сообщил на своей страничке ВКонтакте. Сатирик говорил о болезни, но о какой именно, не уточнил. Пока журналистам не удалось установить, в какую из больниц отвезли Задорнова.

22 октября «Лайф» писал, что Михаилу Задорнову стало плохо во время концерта в Москве. По версии издания, у юмориста на нервной почве случился припадок эпилепсии. Артист покинул сцену с посторонней помощью.