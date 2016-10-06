Сатирик Задорнов срочно лёг в больницу

Писатель-сатирик Михаил Задорнов срочно ложится на лечение в одну из прибалтийских больниц с неким серьёзнейшим недугом, как он пояснил в своём микроблоге в соцсети, свойственным не только возрасту.

Сообщил он об этом поклонникам в связи с изменением гастрольного графика. Но отказался давать какие-либо уточнения о болезни и месте лечения, чтобы не привлекать к себе и врачам лишнее внимание журналистов. Тем более, после ряда едких высказываний о политике стран Прибалтики и Евросоюза в целом. Действительно, в СМИ уже начали строить предположения, какой недуг потребовал столь срочного лечения патриота-сатирика, да ещё за границей.

В связи с проблемами со здоровьем, Задорнов решил отложить пока концерты в городах, дальних от Москвы. Кроме того, заявил о необходимости выйти из проекта нового фильма по его сценарию и «Салтыков-Щедрин шоу» на НТВ.

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