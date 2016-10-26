Жители некоторых районов Бурятии и Иркутской области были взбудоражены из-за неизвестного объекта, падения которого они стали свидетелями. Предполагается, что объект являлся крупным метеоритом.



По свидетельству очевидцев, падению предшествовала яркая вспышка, а затем в небе появился светящийся объект, напоминающий комету. При этом ряд СМИ предположил, что граждане стали свидетелями падения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, запуск которой, как свидетельствует сообщение Минобороны, был успешно произведен в Оренбургской области. Однако в этом случае имеется расхождение во времени. Оперативные службы инцидент пока не прокомментировали.

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