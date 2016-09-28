Неизвестный объект был замечен в небе над Томском

Неизвестный светящийся объект был замечен пассажирами трех самолетов в небе вблизи города Томска. Пилоты российского, корейского и китайского лайнеров доложили об объекте в диспетчерскую службу около трех часов ночи по московскому времени.

По словам пилотов, объект поначалу он выглядел очень яркая точка, затем распался на части. Это произошло примерно в 120 километрах от Томска. Предполагается, что пассажиры лайнеров могли стать свидетелями вхождения небольшого метеорита в атмосферу Земли и его дальнейшее сгорание. Экстренные службы города сообщили, что не располагают информацией о каких-либо авиакатастрофах в этом районе в указанное время.

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