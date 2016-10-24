В ХМАО посетители кафе устроили стрельбу

Отдых в одном из кафе городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ) воскресным вечером для многих посетителей завершился печально. В устроенной здесь перестрелке пострадали четыре человека.

В какой-то момент между посетителями кафе вспыхнул конфликт. разрешить его мирно не получилось, и тогда участники ссоры открыли стрельбу. В результате четыре человека получили ранения.

Как сообщил представитель УМВД, стрельба велась из травматического оружия: приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили гильзы. Однако пока никого из нарушителей не задержали. Устанавливается количество граждан, причастных к инциденту.

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