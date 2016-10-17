В Кировской области - первый случай отравления грибами за сезон

Этот год выдался урожайным на грибы. Их поиском в вятских лесах с удовольствием занимались не только жители региона, но областного центра. К сожалению, у увлечения «тихой охотой» есть и обратная сторона.

Например, 2016 год рискует стать рекордным по количеству заблудившихся в лесах. Также, по сообщению областного Роспотребнадзора, зарегистрирован случай отравления грибами.

По словам жителя города Кирова, он решил полакомится опятами. Естественно, он не стал их есть сырыми, а приготовил. Через полчаса после приема пищи ему стало плохо. Мужчине пришлось обратиться за медпомощью.

Роспотребнадзор напоминает: не рекомендуется собирать грибы в пределах населенных пунктов и вдоль дорог. Они, как губки, «впитывают» вредные вещества из окружающей среды. Поэтому даже съедобные грибы могут быть опасны для здоровья.

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