Названа возможная причина столкновения автобуса с автовозом под Бесланом

В МВД республики назвали предварительную причину столкновения автобуса с автовозом в Северной Осетии, ставшего причиной гибели пяти человек. По мнению сотрудников следственных органов, водитель мог не справиться с управлением.

По сообщению МЧС России авария повлекла за собой гибель пятерых человек. Еще 27 пострадавших были доставлены в медучреждения. Среди получивших травмы есть дети - четверо из них в данный момент находятся в больнице. В Беслане был организован временный пункт размещения для тех, кто не нуждается в помощи медиков.

По предварительной версии следствия, водитель автобуса, не справившись с управлением, допустил столкновение с автовозом, стоявшим на обочине дороги. Следствие не исключает, что водитель мог заснуть за рулем.

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