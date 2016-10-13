Жительница Омска выбросилась из окна вместе с 9-летним сыном

Жительница Омска решила покончить жизнь самоубийством, но не в одиночестве, а в компании своего девятилетнего сына.

33-летняя женщина взяла на руки мальчика и выбросилась из окна девятого этажа. Как сообщает портал Life, жительница Омска и раньше предпринимала попытки суицида и даже состояла на учете. Уточняется, что в момент происшествия родители женщины спали в соседней комнате.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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