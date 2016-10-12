На украинской границе при задержании умер россиянин

Украинские пограничники 12 октября задержали за незаконное пересечение российско-украинской границы россиянина, который скончался после задержания, сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Украины.

Сообщается, что задержание провели пограничники Черниговского отряда , передают РИА Новости. Известно, что задержанный пытался незаконно пересечь границу, а сразу после задержания он почувствовал недомогание и вскоре скончался. Мужчине был запрещен въезд на Украину, поэтому он и пытался попасть в страну незаконно.

В погранслужбе Украины предполагают, что у мужчины мог случиться эпилептический приступ, пограничники сразу вызвали скорую помощь, но приехавшие врачи смогли только констатировать смерть задержанного.

Правоохранители выясняют все обстоятельства смерти мужчины.