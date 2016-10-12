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Фунт стерлингов упал до исторического минимума
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Мутко: Хотим открыть «Лужники» матчем с командой Аргентины или Бразилии
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На украинской границе при задержании умер россиянин
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В России будут повышены зарплаты силовиков
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Надежда Савченко: Россия не заслужила право голоса в ПАСЕ
|19:16
В октябрьском рейтинге ФИФА сборная России займёт худшую позицию в своей истории
|18:48
Российскому послу в Литве вручили ноту протеста
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Среднюю посещаемость матчей РФПЛ хотят поднять до 25 тысяч
|17:45
Россияне получают уведомления из налоговой с огромными суммами
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Арену «Фишт» откроют 24 марта матчем сборной России
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Депутатам Госдумы разрешат голосовать только при личном присутствии
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Это война. Но мы наступаем!
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Даёшь Канцлера! Или чем неугоден президент
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Качиньский предсказал распад Евросоюза
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В Германии набирает силу идея возврата ГДР
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Путин посоветовал международному сообществу Москву не шантажировать
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Пассажирка авиалайнера скончалась в полете от сердечного приступа
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Турция обсуждает с Россией упрощение виз для автоперевозчиков
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В Совфеде уверены: Путин непременно поедет во Францию
|14:09
Названа сумма дефицита бюджета РФ в будущем году
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Ребенку пришлось украсть у родителей золото, чтобы откупиться от педофила
|13:10
В Москве жених угодил под следствие прямо со свадьбы
|13:06
Шансы юношеской сборной России по футболу на попадание на ЧЕ-2017 минимальны
|12:55
В Воркуте вновь возникли проблемы на шахте
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Молодежная сборная России по футболу провалила отборочный турнир на ЧЕ-2017
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На Савеловском направлении МЖД вагоны сошли с рельсов
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Девочка-подросток застрелилась под Тулой
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Моряки с затонувшего у берегов Крыма крана доставлены в больницу
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Неудачное репутационное решение в Иркутской области
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Названа ожидаемая ключевая ставка ЦБ в будущем году