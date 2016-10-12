Во время пожара в Кирове спасено 20 человек

В ночь на 11 октября в областном центре загорелся тамбур подъезда одного из пятиэтажных домов по ул. Зеленой. Его жильцы оказались отрезаны огнем от выхода на улицу. Подъезд - в дыму, людям было трудно дышать.

Сообщение о беде поступило МЧС в 12 часов ночи. На место сразу выехало шесть пожарных расчетов. Пожарные проникли в подъезд и вывели по лестничным маршам с помощью масок больше 20 человек.

Затем они осмотрели все квартиры, нет ли внутри людей без сознания. В результате пожара семь человек пострадали — троих «скорая» отвезла в больницу, остальным медики помогли на месте.

Огненную стихию усмирили за 15 минут. Сгореди входная дверь, коляска и электтрощит. Сейчас выясняется, почему возник пожар. Специалисты не исключают, что тамбур подъезда подожгли неизвестные.

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