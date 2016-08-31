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В Кировской области на пожаре погибли 2 сотрудника МЧС

31 августа 2016, 09:47 [ «АН-Вятка» ]

В Кировской области на пожаре погибли 2 сотрудника МЧС
Алексей Широбоков, фото пресс-службы МЧС России по Кировской области

Трагедия произошла вчера, 30 августа, в восемь часов вечера. Сотрудники МЧС России по Кировской области выехали на тушение пожара в поселок Малая Субботха, где в переулке Полевом полыхал деревянный жилой дом.

В тушении пожара приняли участие командир отделения 5 пожарной части 38-летний Алексей Шабалин и его подчиненный, 26-летний Алексей Широбоков. Как сообщает пресс-служба ведомства, в процессе борьбы с огнем МЧС-ники получили удар электрического тока, от которого скончались. Врачам скорой помощи спасти пожарных не удалось.
По информации life.ru, якобы рядом с домом проходила ЛЭП. Во время пожара она должна была отключиться, но автоматика не сработала.


Сейчас по данному факту проводится служебное расследование.

 

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