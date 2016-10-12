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На востоке Москвы обнаружен труп школьницы

12 октября 2016, 09:10 [ «АН-онлайн» ]

На востоке Москвы обнаружен труп школьницы
фото: globallookpress.com

Утром в среду, 12 октября, в СМИ появилась информация о том, что на востоке Москвы было обнаружено тело школьницы.

Труп ученицы восьмого класса, согласно последним данным, был найден на улице Уральской. Рядом с девочкой, как сообщает сегодня портал Life, обнаружили четыре газовых баллончика. Их связь с гибелью ребенка пока не установлена.

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники экстренных служб столицы, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Личность умершей школьницы устанавливается. Разыскиваются те, кто может быть причастен к инциденту.

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