Нервный учитель расстрелял учеников, куривших у крыльца школы

Учитель одной из общеобразовательных школ Перми расстрелял из пневматического оружия группу школьников, которые курили у крыльца.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на официального представителя МВД Прикамья, один из родителей написал заявление в полицию, в котором сообщается, что мужчина 1992 года рождения произвел в его ребенка выстрел из пневматики.

Отмечается, что в настоящий момент в отношении нервного преподавателя возбудили административные дела. Выясняются все обстоятельства происшествия.

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