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Нервный учитель расстрелял учеников, куривших у крыльца школы
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В Кремле назвали причину отмены визита Путина в Париж
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В Генштабе РФ не строят иллюзий по поводу целей американской ПРО
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Лечение насморка в одной из больниц Татарстана привело к смерти пациента
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