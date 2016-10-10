Красноярский школьник, зарезавший сверстника, не будет наказан

В понедельник, 10 октября, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю сообщили о том, что школьник, зарезавший своего одноклассника после ссоры в интернете, останется на свободе.

Уточняется, что уголовное дело против мальчика возбуждено не будет, поскольку он еще не достиг четырнадцатилетнего возраста, передает РЕН ТВ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что между школьниками вспыхнул конфликт из-за оскорблений, опубликованных в социальной сети. В результате ссоры мальчик нанес своему сверстнику удар в грудь ножом, вследствие чего ребенок скончался на месте.

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