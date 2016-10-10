Красноярские школьники поругались в соцсети, а потом один зарезал другого

В Красноярске школьники вышли во двор жилого дома, чтобы поддержать своих поссорившихся в соцсети друзей.

В ходе встречи вспыхнул конфликт, вследствие чего один мальчик вытащил нож и зарезал другого. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на официального представителя следственного управления регионального СК Ольгу Дегидь, трагедия произошла накануне в микрорайоне "Пашенный".

Уточняется, что выяснить отношения в реальной жизни после ссоры в социальной сети решили двое семиклассников, которые привели с собой друзей. Причина конфликта устанавливается.

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