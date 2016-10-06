В Кирове прогремел взрыв: есть пострадавший

В семь часов утра жители Кирова, которые живут около железнодорожного переезда на улице Пугачева, проснулись из-за взрыва на улице. Выглянув в окно, они увидели, что у грузового автомобиля разворочена кабина.

Об этом происшествии кировчане поспешили сообщить в соцсетях. Машина была припаркована по адресу: ул. Комсомольская, 101. По сообщению ГУ МЧС России по Кировской области, в ее кабине находился пятилитровый газовый баллон, который водители обычно подключают к плитке, чтобы разогревать себе еду. Он-то, скорее всего, и рванул.

В этот момент в машине находился водитель, 49-летний житель Кирово-Чепецка. Его на «скорой» увезли в больницу, мужчина получил ожоги различной степени.

У машины вылетели все стекла и сильно помята кабина.

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