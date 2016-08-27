Газовый баллон взорвался в одной из московских квартир

В субботу в восточной части Москвы при монтаже подвесного потолка в одной из квартир произошел взрыв газового баллона.

В результате происшествия, согласно последним данным, пострадала женщина-мастер. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы, инцидент случился на втором этаже дома номер 23 по улице Сторожевой. Уточняется, что при монтаже потолка взорвался газовый баллон небольшой емкости.

Возгорания при взрыве не возникло. В настоящий момент устанавливаются причины случившегося, а также выясняются подробности о состоянии пострадавшей.

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