Рабочий попал в свеклопогрузчик

В Курской области пополнился список тяжелых несчастных случаев на сельхозпредприятиях. На этот раз пострадал 37-летний разнорабочий Поныровского агрообъединения, трудившийся в поле на погрузке сахарной свеклы.



Как уточняет пресс-служба Курского регионального отделения ФСС РФ, работник, подгребавший сладкие корнеплоды к погрузчику, поскользнулся на одном из них. Его левая нога угодила в механизм транспортера. Быстро среагировавший механизатор тут же отключил свеклопогрузчик, однако работник все же получил травму. В областной клинической больнице ему сделана операция, проводится лечение.



После периода лечения и реабилитации, которые целиком финансово берет на себя Курское отделение ФСС, в соответствии с программой реабилитации пострадавший будет обеспечен необходимыми техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. После установления Бюро МСЭ степени утраты трудоспособности ему фондом социального страхования будут назначены единовременная и ежемесячные страховые выплаты.



За девять месяцев текущего года в регионе произошло 124 несчастных случая на производстве, 20% из них – на сельхозпредприятиях.

по сообщению портала "КУРСК СИТИ" 05.10.16