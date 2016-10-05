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Рабочий попал в свеклопогрузчик

5 октября 2016, 16:39 [ «АН-онлайн» ]

Рабочий попал в свеклопогрузчик
globallookpress.com

В Курской области пополнился список тяжелых несчастных случаев на сельхозпредприятиях. На этот раз пострадал 37-летний разнорабочий Поныровского агрообъединения, трудившийся в поле на погрузке сахарной свеклы.

Как уточняет пресс-служба Курского регионального отделения ФСС РФ, работник, подгребавший сладкие корнеплоды к погрузчику, поскользнулся на одном из них. Его левая нога угодила в механизм транспортера. Быстро среагировавший механизатор тут же отключил свеклопогрузчик, однако работник все же получил травму. В областной клинической больнице ему сделана операция, проводится лечение.

После периода лечения и реабилитации, которые целиком финансово берет на себя Курское отделение ФСС, в соответствии с программой реабилитации пострадавший будет обеспечен необходимыми техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. После установления Бюро МСЭ степени утраты трудоспособности ему фондом социального страхования будут назначены единовременная и ежемесячные страховые выплаты.

За девять месяцев текущего года в регионе произошло 124 несчастных случая на производстве, 20% из них – на сельхозпредприятиях.

по сообщению портала "КУРСК СИТИ" 05.10.16

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