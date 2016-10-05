В Нововятске обнаружили тело девушки в луже горячей воды

Вчера в Нововятском районе города Кирова, в квартире было обнаружено тело владелицы жилья. Молодая женщина лежала в туалете в луже горячей воды. При этом причина гибели девушки была не очевидна.

Конечно, в туалете лопнул водопровод, возможно, 27-летнюю женщину обдало горячей водой. Но вода в кировских трубах — все же не кипяток. Молодая женщина, конечно, получила ожоги, но стали ли они причиной мгновенной смерти?

Сейчас по делу гибели жительницы Нововятска проводится проверка, следователи ждут заключения судмедэкспертов. У нее осталась маленькая дочь, которая сейчас находится у мамы погибшей.

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