В Магнитогорске произошло лобовое столкновение трамваев

Дорожно-транспортное происшествие из разряда "очевидное - невероятное" произошло в Челябинской области.

Сложно такое представить, но 4 октября в Магнитогорске произошло лобовое столкновение двух трамваев. Очевидцы аварии оперативно наполнили социальные сети фотографиями столкнувшихся транспортных средств. Комментарии продолжают поступать, что неудивительно, поскольку обгоняющий, подрезающий и выходящий лоб в лоб трамвай, это обычно участник сомнительных анекдотов. По имеющимся на текущий момент данным, никто не пострадал.

Напоминаем, что годом ранее в Челябинске уже происходило лобовое столкновение трамваев.

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