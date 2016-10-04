В центре Москвы на площадку детского сада упал башенный кран

На одной из строек в центре столицы случилось чрезвычайное происшествие. Башенный кран рухнул на территорию детского садика, повредив ограждение.

Инцидент произошел на стройплощадке, на которой ведутся работы по возведению отеля с подземной автомобильной стоянкой. По неизвестным пока причинам кран упал на площадку перед детским садом. При этом постройки на территории учреждения не были повреждены. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня утром стало известно, что в Малайзии на крышу школы рухнул потерявший управление военный вертолет. Никто из военнослужащих, находившихся на борту, не пострадал, но травмы получили семеро детей и один сотрудник учебного заведения.

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