В Малайзии военный вертолет рухнул на крышу школы

Трагический несчастный случай произошел в Малайзии. В результате падения военного вертолета на крышу школы семеро детей оказались на больничных койках.

Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда вертолет совершал перелет внутри воздушного пространства штата Сабах. По предварительной версии, пилот потерял управление. Это привело к падению воздушного судна на крышу здания. В момент падения в школе шли занятия.

В результате семеро учащихся и один из сотрудников учебного заведения, находившийся в здании школы, получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медучреждения для оказания медицинской помощи. Известно, что пилот также получил незначительные травмы. Никто из военных не пострадал.

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