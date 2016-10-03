Пассажиры столичного метро утром 3 октября стали свидетелями необычной и трогательной сцены. Во время движения по кольцевой линии метро в районе станции «Павелецкая» у беременной собаки начались роды.

Собака спряталась в поезд, спасаясь от холода и о ее проблемах пассажиры узнали, только когда у животного начались схватки. Пассажиры окружили роженицу вниманием и заботой и кто-то сообщил о родах сотрудникам метро. Администрация подземки приняла решение высадить всех из вагона и отправить состав в депо, чтобы собака могла спокойно ощениться. Роды прошли успешно: пятерым здоровым щенятам сейчас уже подыскивают хозяев.