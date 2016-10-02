Дети нашли в доме пистолет, трехлетний застрелил годовалого брата

Годовалый мальчик скончался от ранения в голову, в него выстрелил старший трехлетний брат. Страшная трагедия произошла в Америке в городе Макдоно в штате Джорджия. Дети нашли огнестрельное оружие в доме.

Малыши играли пистолетом в то время, как их родители находились дома. Неожиданно раздался выстрел. Младший мальчик с огнестрельным ранением был госпитализирован. В госпитале его спасти не смогли. Малыш скончался. Пока точно не установлено, старший ли застрелил младшего, или маленький сам нажал на курок. Известно, что пистолет принадлежит кому-то из членов семейства.

Новости по теме "Происшествия"

Новости дня