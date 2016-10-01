В аварии под Кемерово погибли семь человек

В настоящее время полиция Кемеровской области выясняет все обстоятельства ДТП в Юргинском районе, где погибли семь человек и еще один пострадал, сообщает региональный главк МВД. Авария произошла в 13.20 мск.

В субботу, 1 октября, около 17.20 по местному времени (13.20 мск) на 76-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в Юргинском районе столкнулись два легковых автомобиля - Peugeot 308 и KIA Rio.

По предварительным данным, в результате аварии погибли семь человек: водитель и два пассажира автомобиля Peugeot и четыре человека, которые ехали в KIA Rio, госпитализирован в тяжелом состоянии двухлетний ребенок, пассажир KIA Rio.