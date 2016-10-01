В туалете под Волгоградом задохнулось трое мужчин

В антисептической яме общественного туалета в поселке под Волгоградом 1 октября нашли тела троих мужчин. По версии следствия, причиной их смерти стало отравление ядовитыми газами, что скопились на дне ямы.

Следствие установило, что трагедия произошла в поселке Октябрьский Волгоградской области. По предварительной версии, один из местных жителей чистил выгребную яму туалета и в это время потерял сознание от скопившихся на дне ямы ядовитых паров. Двое соседей пытались помочь своему товарищу, но не смогли вытащить его из ямы и тоже задохнулись. По факту инцидента полиция проводит доследственную проверку.