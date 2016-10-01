Соцсети: в Подмосковье ученикам школ раздают спайс под видом жвачки

В Московской области появились наркодилеры, которые раздают школьникам спайс под видом жвачек, об этом сообщают в социальных сетях родители учеников. Наркотики появились в школах поселка Красково.

Есть сведения, что наркотики распространяют и сами ученики, передает «Рен-ТВ».

Поступает информация от родителей учеников школы № 56 в Красково о том, что в учебное учреждение неизвестные приносят жвачки, которыми сначала угощают, а потом их продают. Родители выяснили, что в жвачках – спайс, вызывающий мгновенное привыкание. Полиция в ближайшее время проверит все школы Люберецкого района Подмосковья на предмет выявления поставщиков спайса. В настоящее время наряды полиции уже работают в школе, где «наркотическая жвачка» была замечена.