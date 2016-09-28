В Москве в Яузу рухнул автомобиль

В реку Яузу на северо-востоке Москвы упал легковой автомобиль, водитель превысил скорость и не смог справиться с управлением. К счастью, он смог выбраться из машины, которую из воды вытаскивали уже спасатели.

Автомобиль Hyundai Porter вытаскивали с помощью специального крана.

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