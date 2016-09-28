На МКАД из-за крупной аварии блокировано движение

На северо-востоке МКАД сегодня столкнулись пять грузовиков. Авария произошла на 91-м километре внешнего кольца. Движение по МКАД сейчас существенно затруднено. В результате ДТП пострадали два человека.

Грузовики столкнулись один за другим, пока неизвестно, двигались ли они организованной колонной.

На месте происшествия на МКАД работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину аварии и принимают меры для восстановления движения в полном объеме.

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