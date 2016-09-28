За отказ в госпитализации житель Омутнинска избил врача

Инцидент произошел в день, когда больницу посетил и.о. главы Кировской области Игорь Васильев. То ли в честь этого знаменательного события, то ли просто так житель Омутнинска принял на грудь и отправился в районную ЦРБ.

В приемном покое мужчина потребовал, чтобы его госпитализировали в наркологическое отделение больницы, сообщают omvesti.ru. Дежурный врач предложил «пациенту» в начале отправиться к себе домой и лечь спать, а наутро, если желание лечь в ЦРБ по-прежнему будет таким же сильным, прийти на прием к терапевту.

Такой ответ сильно разозлил мужчину и он начал ругаться, а затем и вовсе кинулся с кулаками на доктора.

Сейчас идет разбирательство по данному факту, выясняются все детали произошедшего.

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