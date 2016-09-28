Ведьму в Перу сожгли заживо и записали на мобильник

В Перу индейская община деревни Ширингамату Альто проголосовала за казнь 73-летней односельчанки, подозреваемой в колдовстве и наведении порчи. Большинством из 40 голосов её приговорили к сожжению заживо.

Вожди согласились с мнением народа, решение задокументировали в журнале по правилам XXI века. «Ведьму» Розу Харионику обложили хворостом, облили бензином и подожгли. А после ещё три дня жгли останки дотла для ликвидации улик. Исполнение приговора записали на мобильный телефон, на видео, ставшем уликой, ясно слышны крики казнённой. Об обвинении кому-либо в убийстве женщины или арестах не сообщается.

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