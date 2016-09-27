В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь

В Улан-Удэ сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента, приведшего к госпитализации одиннадцатилетнего мальчика.

Ребенок был доставлен в больницу прямиком из школы. По сообщению очевидцев, ребенку стало плохо во время перемены, у него начались судороги, потребовалась помощь медиков. В данный момент школьник находится в тяжелом состоянии.

По предварительной версии следствия, школьник отравился алкоголем. Свидетели сообщили, что во время перемены к нему подошел незнакомец и предложил выпить неизвестную жидкость из бутылки - сотрудники полиции считают, что в ней мог находиться слабоалкогольный газированный напиток. Сразу после этого мальчик упал и забился в судорогах.

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