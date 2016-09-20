На Сочи надвигается шторм

Во вторник, 20 сентября, в Сочи объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер и ливень.

В администрации города уточнили, что все службы находятся сейчас в режиме повышенной готовности. В Сочи, согласно данным РИА "Новости", состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в рамках которого мэр города Анатолий Пахомов поручил осуществлять круглосуточный мониторинг на реках Мзымта, Западный Дагомыс, а также на насосной станции в Имеретинской низменности.

Предполагается, что порывы ветра в Сочи будут достигать сегодня 26 метров в секунду. Данных о времени завершения шторма пока нет.

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