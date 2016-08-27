МЧС: на Москву надвигается шторм

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей столицы о резком ухудшении погодных условий. Ожидается, что порывы ветра будут достигать скорости 19 м/с. Непогода задержится в Москве на сутки.

Сильнейший ветер обрушится на столицу с 20.00 27 августа до 21.00 28 августа. Ветер будет преимущественно западный и северо-западный ветра, порывы 14 -19 м/с, — сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Спасатели предупреждают, что ветер такой силы способен повредить линии электропередач, повалить деревья и обрушить рекламные баннеры. Жителей Москвы просят быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.