В США появилась первая версия причин взрыва на Манхэттене

В США полиция выдвинула первую версию о причинах мощного взрыва в районе Манхэттен Челси в Нью-Йорке, в результате которого, по уточненным данным, пострадали 29 человек.

Взрыв произошел из-за детонации самодельной бомбы в мусорном баке, - передало CNN. Официально эта информация на данный момент не подтверждена. В Интернете появились фотографии мусорного бака, в котором, предположительно, сработало взрывное устройство.

Взрыв в центре Нью-Йорка на Манхэттене произошел в 20:30 (3:30 по мск) на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Начальник отдела специальных операций Нью-Йоркского департамента полиции Гарри Дж. Ведин в своем Twitter сообщил об обнаружении второго взрывного устройства.

На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Мэр Нью Йорка Билл Де Блазио заявил, что взрыв на Манхэттене не является терактом.

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