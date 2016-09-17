Свадебный кортеж на Кубани попал в смертельное ДТП

Страшная авария с участием свадебного кортежа произошла на Кубани. Украшенный лентами автомобиль Hyundai лоб в лоб столкнулся с тягачом. В результате спасателям пришлось буквально вырезать пострадавших из покореженной иномарки.

По сообщению очевидцев, Hyundai выехал на встречную полосу и тут же врезался в грузовик. Свидетели утверждают, что водитель тягача попытался избежать столкновения, но не смог осуществить маневр на громоздкой и тяжелой машине за несколько секунд, предшествующих столкновению. От удара оба автомобиля отлетели в кювет.

В результате аварии погибли два человека, предположительно мать и дочь - девушка 26 лет и женщина 47 лет. Трое пострадавших, включая водителя иномарки, доставлены в ближайшую больницу, врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое. Сообщается, что один из пассажиров автомобиля, 26-летний молодой человек, получил ушиб головного мозга и в данный момент находится в коме.

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