В самолете, летевшем в Москву, пятилетнего ребенка облили кипятком

Во время перелета из болгарского Бургаса в Москву пятилетнюю девочку обварили кипятком.

Ребенок летел со своими родителями с отдыха, и в ходе подачи еды стюардессы случайно облили малышку кипятком. Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на слова очевидцев, после инцидента командир самолета принял решение экстренно посадить лайнер. Девочку незамедлительно доставили в медпункт, который находится при аэропорте Шереметьево.

После оказания первой помощи врачи отпустили пострадавшую домой. Информации о состоянии ребенка в настоящий момент нет.

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