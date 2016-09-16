Девочка-подросток прыгнула из окна девятого этажа в Москве и выжила

Девочка-подросток попыталась покончить с собой в центре Москвы, прыгнув из окна девятого этажа.

Инцидент произошел на Большой Калитниковской улице из-за систематических унижений, которые испытывала 15-летняя девушка от неустановленного лица. Упав с такой большой высоты, школьница осталась жива, передает РИА "Новости", ссылаясь на источник в полиции. Уточняется, что попытка суицида произошла около 20.30 9 сентября.

В настоящий момент выжившая находится в реанимации НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Депздрава Москвы. Возбуждено уголовное дело.

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