Женщина на «Тойоте РАВ4» была изрядно «под градусом» – только так можно объяснить ее парковку, в ходе которой под колеса автомобиля угодил дворник, были покорежены две машины и серьезно поврежден дом.

​Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска в Станиславском жилмассиве по ул. Немировича-Данченко, 4/1. Во дворе дома автоледи за рулем «Тойоты РАВ4», паркуясь, сбила дворника, затем ударила "Волгу", которая по цепи врезалась в "Тойоту Карину". После этого дама въехала в стену дома и успокоилась. Успокоилась в прямом смысле: она заснула.

Прибывший наряд ДПС разбудил женщину и доставил ее в отдел. В местном ГИБДД уточняют, что автоледи 50 лет, и она действительно была пьяна, а у мужчины, которого она сбила – перелом бедра и сотрясение мозга. Досталось даже пассажирке, 33 -летней дочери автоледи - у нее черепно-мозговая травма. Не пострадала только сама дама: на ней – ни царапинки.







