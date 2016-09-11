Юношеское первенство России по ММА стартовало в Великих Луках |Краснодар примет финал турнира по ММА TECH-KREPFC: PRIME Selection-2016 |В Амурской области произошло землетрясение |Школьник погиб, сорвавшись с крана, на который залез, чтобы посмотреть салют |Российский политик: разум страны или пиарщик и скандалист? |Белорусы выбирают Парламент страны |Боксер Брук сообщил, что ему требуется операция после поединка с Головкиным |В Магнитогорске мужчина умер на финише легкоатлетического пробега |Киев назвал условия проведения выборов в Госдуму на Украине |"Росатом" требует с Болгарии 620 миллионов евро |В Москве Lamborghini без номеров врезался в дорожный отбойник |В Астрахани столкнулись два пассажирских автобуса |МИД РФ потребовал от Киева официальных разъяснений по выборам в Госдуму |Школьница из Красноярска умерла во время попытки сделать селфи |В Москве найдена мертвой звезда российских телесериалов |В Москве девочка упала с девятого этажа и выжила |Киев отказал в проведении выборов в Госдуму на территории Украины |Штайнмайер высказался о переговорах США и России по Сирии |Вертолеты МЧС эвакуируют людей в подтопленных районах Приморья |При обыске в квартире полковника МВД было обнаружено 8 млрд рублей |Лаврову и Керри удалось договориться по Сирии |Из окна 22 этажа гостиницы "Космос" на ВДНХ выпал человек |Трояновский нокаутировал Обару и защитил чемпионский титул IBF |Подросток неудачно оступился и от этого погиб |Визит Шойгу в Крым вызвал негодование Киева |Украина может остаться без российской нефти |Украинский бойкот ЧМ по футболу: информационный вброс или реальность? |В Саратовской области в реку перевернулись восемь вагонов с зерном |В Иркутской области разбился грузовик с компроматом на губернатора |Бывший вице-президент ФИФА Уэбб пожизненно отстранён от футбольной деятельности