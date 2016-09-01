Ребенок в Ленобласти упал в пролет лестницы из-за прогнивших перил

Вечером в среду, 31 августа, в Приозерском районе Ленобласти случилось страшное происшествие.

Двухлетняя девочка из-за прогнивших перил упала в лестничный пролет с высоты третьего этажа в одном из домов поселка Раздолье. Как сообщает Life, ссылаясь на СУ СУ России по Ленобласти, ребенок был экстренно госпитализирован в межрайонную больницу, где врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Предполагается, что следствие рассмотрит возможность привлечения к ответственности тех лиц, которые обязаны содержать общедомовое имущество в надлежащем состоянии.

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