Порно со школьницей всколыхнуло интернет

Широкий общественный резонанс вызвал появившийся в сети видеоролик, на котором молодой человек занимается сексом с нетрезвой учащейся одной из новосибирских школ. По факту размещенной видеозаписи следователи отдела по расследованию особо важных дел начали проверку.

По предварительным данным, пятнадцатилетняя девушка и семнадцатилетний парень, ставшие участниками скандала, познакомились на вечеринке в одной из квартир. Школьница злоупотребила алкоголем, после чего молодой человек занялся с ней сексом, а третий участник вечеринки снимал происходящее на камеру. Позже видеозапись была выложена в интернет.

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