После ДТП на МКАД человека зажало в автомобиле

В пятницу, 9 сентября, в западной части Москвы произошло дорожно-транспоортное происшествие.

Согласно последней информации, в результате аварии пострадал один человек, который не может выбраться из машины. Как сообщает сегодня утром портал Life, ДТП случилось на 52-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Пострадавший оказался зажат в собственном автомобиле.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб столицы, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

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